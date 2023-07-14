İniş yapılabilirse ilk ülke olacak: Hindistan Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderdi

Hindistan, Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracını Ay'a gönderdi. Misyonun başarıyla sonuçlanması halinde Hindistan; ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Her şey planlandığı gibi giderse, Hindistan, Ay'ın keşfedilmemiş bir bölümü olan Güney Kutbu'na, rokette önemli bir hasar bırakmayan 'yumuşak iniş' gerçekleştiren ilk ülke unvanını kazanacak.

Ay'ın Güney Kutbu, uzay araştırmaları için özel bir önem taşıyor çünkü buradaki buz kütleleri gelecekte kurulacak olası bir aktarma istasyonunun sürdürülebilir olmasını sağlayabilecek.

"SUYUN ÇEVRESİNDE YAŞAM PLANLANABİLİR"

Hindistan'ın, 2008'deki 79 milyon dolara mal olan ilk Ay misyonu Chandrayaan-1 ile Ay yüzeyinde su olduğuna dair kanıtlar bulunmuştu. Delhi yakınlarındaki Shiv Nadar Üniversitesi'de uzay robotları profesörü olan Dr. Akash Sinha, "Hâlâ nerede ve ne kadar su olduğuna, hepsinin buz halinde olup olmadığına dair daha fazla detaya ihtiyacımız var. Suyun doğasını ve konumunu anlamak gelecekteki misyonlarımızın başarısı için çok kullanışlı olabilir ve hatta suyun çevresinde yaşam alanı planlanabilir" dedi.