Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber: "Servis yok" uyarısı

Yurt dışından alınan telefonların pasaport kayıt ücretlerinin 6 bin liradan 20 bin liraya yükseltilmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet uygulamasına akın etmiş ve sistem kilitlenmişti. BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı aldı.

Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber: "Servis yok" uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Artık yurt dışından telefon satın alan bir vatandaşın, Türkiye'ye getirdiği zaman 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekecek. Bu tutar, bugüne kadar 6 bin 91 TL olarak uygulanıyordu.

E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

Telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20 bin liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.

Etiketler
e-Devlet iPhone
Açıklama yapıldı: Bugüne kadar kaç adet Togg T10X satıldı? Açıklama yapıldı: Bugüne kadar kaç adet Togg T10X satıldı?
Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş
En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor En zeki 3 burç! Onların tüm serveti akılları. Bir sözleri bile herkesi peşlerinden koşturuyor
Elon Musk'a kötü haber: Zuckerberg, Threads'in üye sayısını açıkladı Elon Musk'a kötü haber: Zuckerberg, Threads'in üye sayısını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
iPhone fiyatlarına yeni zam! İşte yeni fiyatlar... iPhone fiyatlarına yeni zam!
İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı: CHP tabanı 'değişim' çağrıları için ne diyor? İmamoğlu için hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı
Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber: "Servis yok" uyarısı Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Bahçeli'nin projesine karşı çıktı: Serhat şehri kaybedebiliriz Lütfü Savaş, Bahçeli'nin projesine karşı çıktı: Serhat şehri kaybedebiliriz
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Kılıçdaroğlu bırakmalı, Eskişehir'de bile kaybedebiliriz Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Eskişehir'de bile kaybedebiliriz