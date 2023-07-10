Zamların ardından son gün telefon kaydı yapanlara kötü haber: "Servis yok" uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Artık yurt dışından telefon satın alan bir vatandaşın, Türkiye'ye getirdiği zaman 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekecek. Bu tutar, bugüne kadar 6 bin 91 TL olarak uygulanıyordu.

E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

Telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

Cep telefonu kayıt ücretinin 20 bin liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK IMEI kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.