Açıklama yapıldı: Bugüne kadar kaç adet Togg T10X satıldı?

Yerli otomobil Togg'un teslimat sayısı hızla artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), bugüne kadar kaç adet Togg T10X aracı teslim edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Açıklama yapıldı: Bugüne kadar kaç adet Togg T10X satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 Haziran ayında otomobil üreticilerinin teslimat rakamlarını açıkladı. Yayınlanan bu raporla birlikte Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg'un da bugüne kadar kaç adet otomobil teslimatı gerçekleştirdiği belirlendi.

TOGG T10X'İN TESLİMAT SAYISI 808'E ÇIKTI

ODMD'nin Mayıs ayını kapsayan raporuna, 306 adet T10X aracı teslim edildiği yansımıştı. Haziran ayında ise şirket, T10X'i satın almaya hak kazanmış 502 kişiye daha aracını ulaştırdı. Açıklanan son rakamlarla birlikte bugüne kadar teslim edilen Togg T10X sayısı 808'e ulaşmış oldu.

İlk Togg T10X aracı Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Ardından Togg, Mart ayında ön siparişleri almaya başladı ve Nisan - Mayıs aylarında hak sahiplerine ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Togg, 20'yi aşkın şehirde sabit ve mobil noktalarıyla kullanıcılarına hizmet veriyor. Ayrıca Togg'un iştiraki olan elektrikli araç şarj istasyonu şirketi Trugo 63 ilde 153 farklı lokasyonda 198 adet yüksek performanslı şarj cihazıyla elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyor.


Şirket 81 ilde gerçekleştireceği yeni kurulumlarla birlikte bu sayıyı kademeli olarak artıracak ve şarj ağını genişletecek. Togg T10X sahipleri, Trugo'nun mobil uygulamasını kullanarak veya web sitesini ziyaret ederek elektrikli araç şarj istasyonlarını bulabilir ve istasyondaki fiyat bilgilerini de buradan öğrenebilirler.

Son Güncelleme:
Ünlüler akın etti: Threads uygulaması 4 saatte 5 milyon kullanıcıyı geçti! Nasıl kayıt olunur? Ünlüler akın etti: Threads uygulaması 4 saatte 5 milyon kullanıcıyı geçti! Nasıl kayıt olunur?
Elon Musk'a kötü haber: Zuckerberg, Threads'in üye sayısını açıkladı Elon Musk'a kötü haber: Zuckerberg, Threads'in üye sayısını açıkladı
Twitter'ın rakibi Threads erişime açıldı Twitter'ın rakibi Threads erişime açıldı
Çöp diye atmıştık! Atmayın... 1 tanesi bile müthiş etkiler sağlıyormuş... Ne büyük yanlış yapmışız Çöp diye atmıştık! Atmayın... 1 tanesi bile müthiş etkiler sağlıyormuş... Ne büyük yanlış yapmışız
Gazapizm konserinde yapay zeka ile yapılan şov gündem oldu Gazapizm konserinde yapay zeka ile yapılan şov gündem oldu
Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor Dibine koyun, açmayan çiçeklerin bile açmasını sağlıyor - çiçeklerin hızlı uzamasını sağlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı Yeni yapılan zamlar Ali Babacan'ı kızdırdı: 10 maddelik uyarı listesi paylaştı
Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı! Romantik facia: Ölüm, evlenme teklifinde yakaladı!
Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'Rahat edersin' diyerek duyurdu: Ev almak isteyenleri zengin edecek yöntem! Ekonomist Tunç Şatıroğlu 'Rahat edersin' diyerek duyurdu: Ev almak isteyenleri zengin edecek yöntem!
Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor Hafta sonu için kritik uyarı: Bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlara bırakıyor
Bakanlığın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Herkes tek bir şeye odaklandı! Bakanlığın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Herkes tek bir şeye odaklandı!