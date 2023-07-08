Açıklama yapıldı: Bugüne kadar kaç adet Togg T10X satıldı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 Haziran ayında otomobil üreticilerinin teslimat rakamlarını açıkladı. Yayınlanan bu raporla birlikte Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üreticisi Togg'un da bugüne kadar kaç adet otomobil teslimatı gerçekleştirdiği belirlendi.

TOGG T10X'İN TESLİMAT SAYISI 808'E ÇIKTI

ODMD'nin Mayıs ayını kapsayan raporuna, 306 adet T10X aracı teslim edildiği yansımıştı. Haziran ayında ise şirket, T10X'i satın almaya hak kazanmış 502 kişiye daha aracını ulaştırdı. Açıklanan son rakamlarla birlikte bugüne kadar teslim edilen Togg T10X sayısı 808'e ulaşmış oldu.

İlk Togg T10X aracı Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Ardından Togg, Mart ayında ön siparişleri almaya başladı ve Nisan - Mayıs aylarında hak sahiplerine ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

Togg, 20'yi aşkın şehirde sabit ve mobil noktalarıyla kullanıcılarına hizmet veriyor. Ayrıca Togg'un iştiraki olan elektrikli araç şarj istasyonu şirketi Trugo 63 ilde 153 farklı lokasyonda 198 adet yüksek performanslı şarj cihazıyla elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyor.



Şirket 81 ilde gerçekleştireceği yeni kurulumlarla birlikte bu sayıyı kademeli olarak artıracak ve şarj ağını genişletecek. Togg T10X sahipleri, Trugo'nun mobil uygulamasını kullanarak veya web sitesini ziyaret ederek elektrikli araç şarj istasyonlarını bulabilir ve istasyondaki fiyat bilgilerini de buradan öğrenebilirler.