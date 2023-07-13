Apple'da yeni zamlar yolda
Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, KDV düzenlemesi kapsamında App Store fiyatlarının yükseleceğini duyurdu
Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, App Store fiyatlarına KDV zammı yapmaya hazırlanıyor.
Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre; Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor.
Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve Donanım Haber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.
Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Apple'a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak.
Fiyat değişikliği otomatik yenilenebilir abonelikleri kapsamıyor. Geliştiriciler, yaklaşan fiyat değişikliklerini görmek için App Store Connect'teki Uygulamalarım'ın Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümüne göz atabilirler.
Güncel iPhone fiyatları ise şöyle:
IPHONE 14 FİYAT LİSTESİ
iPhone 14 128 GB: 48.304 TL
iPhone 14 256 GB: 52.372 TL
iPhone 14 512 GB: 60.507 TL
iPhone 14 Plus 128 GB: 53.389 TL
iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL
iPhone 14 Plus 512 GB: 65.592 TL
iPhone 14 Pro 128 GB: 62.541 TL
iPhone 14 Pro 256 GB: 66.609 TL
iPhone 14 Pro 512 GB: 74.745 TL
iPhone 14 Pro 1 TB: 82.880 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB: 71.185 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB: 79.321 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB: 87.457 TL
İPHONE 13 MİNİ YENİ FİYAT LİSTESİ
iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL
iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL
iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL
İPHONE 13 YENİ FİYAT LİSTESİ
iPhone 13 128 GB 40.677 TL
iPhone 13 256 GB 44.745 TL
iPhone 13 512 GB 52.880 TL
İPHONE SE YENİ FİYAT LİSTESİ
iPhone SE 64 GB 24.914 TL
iPhone SE 128 GB 26.948 TL
iPhone SE 256 GB 31.016 TL
İPHONE 12 YENİ FİYAT LİSTESİ
iPhone 12 64 GB 36.609 TL
iPhone 12 128 GB 38.643 TL
iPhone 12 256 GB 42.711 TL