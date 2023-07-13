Apple'da yeni zamlar yolda

Geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapan Apple, App Store fiyatlarına KDV zammı yapmaya hazırlanıyor.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre; Apple, geliştiricileri uygulamalarının fiyatlandırılmasını etkileyecek bölgesel vergi değişiklikleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyor.

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen ve Donanım Haber tarafından görülen bir e-postaya göre, otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek.

Apple’ın e-postasında Türkiye’nin yanı sıra benzer vergi düzenlemelerinden dolayı fiyatların güncelleneceği ülkeler arasında Mısır, Nijerya ve Tanzanya da bulunuyor. Apple'a göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak.

Fiyat değişikliği otomatik yenilenebilir abonelikleri kapsamıyor. Geliştiriciler, yaklaşan fiyat değişikliklerini görmek için App Store Connect'teki Uygulamalarım'ın Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümüne göz atabilirler.

Güncel iPhone fiyatları ise şöyle:

IPHONE 14 FİYAT LİSTESİ

iPhone 14 128 GB: 48.304 TL

iPhone 14 256 GB: 52.372 TL

iPhone 14 512 GB: 60.507 TL

iPhone 14 Plus 128 GB: 53.389 TL

iPhone 14 Plus 256 GB: 57.457 TL

iPhone 14 Plus 512 GB: 65.592 TL

iPhone 14 Pro 128 GB: 62.541 TL

iPhone 14 Pro 256 GB: 66.609 TL

iPhone 14 Pro 512 GB: 74.745 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 82.880 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 71.185 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 79.321 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 87.457 TL

İPHONE 13 MİNİ YENİ FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL

iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL

iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL

İPHONE 13 YENİ FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 128 GB 40.677 TL

iPhone 13 256 GB 44.745 TL

iPhone 13 512 GB 52.880 TL

İPHONE SE YENİ FİYAT LİSTESİ

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL

İPHONE 12 YENİ FİYAT LİSTESİ

iPhone 12 64 GB 36.609 TL

iPhone 12 128 GB 38.643 TL

iPhone 12 256 GB 42.711 TL