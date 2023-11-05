Hollanda'da kullanılan bağışlanmış spermlerin yarısı yabancı ülkelerden geliyor

Hollanda’daki sperm bankalarındaki uzun bekleme süresi nedeniyle, ülkede kullanılan bağışlanmış spermlerin yarısının yurtdışındaki ticari kliniklerden geldiği ortaya çıktı.

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Hollanda'da kullanılan bağışlanmış spermlerin yarısı yabancı ülkelerden geliyor

Hollanda Jinekoloji Derneği (NVOG), aynı bağışçıdan alınan spermlerin dünya çapında yüzlerce çocuk için kullanıldığını belirterek, bunun yaratacağı olumsuzluklara dikkati çekiyor.

Hollanda’da bağışlanmış spermler, çoğunlukla eşcinsel çiftler veya çocuk sahibi olmak isteyen bekar kadınlar tarafından talep ediliyor.

Eşinin sperm düzeyi düşük olan evli kadınlar da, çocuk sahibi olmak için sperm bankalarına başvuruyor.

Hollandalı bağışçı spermi isteyenler en az 2 yıl beklemek zorunda. NVOG’dan Prof. Dr. Annemiek Nap Nap, "Bu, otuzlu yaşlarının sonundaki kadınlar için çok geç olabilir" diyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollanda’da yayımlanan Volkskrant gazetesinin araştırmasında, ülkedeki sperm bankalarındaki uzun bekleme süresi nedeniyle, bağışlanan spermlerin yarısının yurt dışındaki ticari kliniklerden alındığı tespit edildi.

Başta Danimarka olmak üzere, birçok ülkedeki klinikler, Hollanda’ya bağışlanmış sperm satıyor.

Hollanda’da 2016 yılında bağışlanan spermlerin üçte biri, yurtdışından gelirken, 2021 yılında bu oran yüzde 54’e yükseldi.

Hollanda Jinekoloji Derneği’ne (NVOG) göre, yurtdışından sperm gelişinin yarattığı iki büyük olumsuzluk var.

Birincisi, dünya çapında kaç çocuğun aynı donörden doğduğu belli değil. Birçok ülkede sperm bağışı konusunda sınırlama olmadığı için, bağışçının, yüzlerce çocuğa sahip olması mümkün.

Hollanda'da bir sperm bağışçısı, en fazla 10 kişiye yardımcı olabiliyor.

Geçmişte birçok hekimin, kendi spermlerini, çok sayıda çocuğun doğumu için kullandığının ortaya çıkması nedeniyle, Hollanda bu konuda katı kurallar getirdi.

BAĞIŞÇININ KİMLİĞİNİ BULMAK ZOR

Derneğe göre, diğer olumsuzluk da, yabancı bağışçının kimliğinin belirlenmesinin daha zor olması.

Hollanda'da çocukların 16 yaşından itibaren biyolojik babası olan bağışçı hakkında bilgi talep etme hakkı bulunuyor.

Bu yabancı bağışçılar için de geçerli ancak bunun için genellikle oldukça zorlu bir süreç gerekiyor.

Hollanda’ya en fazla sperm gönderen en büyük iki ticari sperm bankasından birinde, bağışçı başına düşen çocuk sayısı konusunda sınırlama yok.

Diğer klinik ise, kişi başına en fazla 75 sınırlaması getiriyor.

Hollanda Jinekoloji Derneği, Danimarka’daki sperm bankalarına, bağışçılara, sahip olunacak çocuk sayısı konusunda bir sınırlama getirmeleri çağrısında bulunuyor.

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