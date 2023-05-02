Google'dan Gmail uyarısı: Hesapları böyle çalıyorlar!

Teknoloji devi Google, kullanıcılarını Gmail dolandırıcılığına karşı uyarmak için bir yazı yayımladı. Kullanıcıların hesaplarının nasıl çalındığını açıkladı.

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Google'dan Gmail uyarısı: Hesapları böyle çalıyorlar!

Google, Gmail hesap sahiplerini 'hesap çalıntısı' konusunda uyardı.

Hackerların kullanıcılara gönderdiği "sahte ödül mesajı" yoluyla tüm bilgilerine erişilmesinin saniyeler içinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Yazılım devi Google, sahte bağlantıya tıklayarak kişisel verilerin hackerlar ile paylaşılabileceğinin altını çizdi.

“Ödül avı dolandırıcılığı” olarak bilinen kampanyaya göre Google, Gmail sahiplerinin kurban olmaması için bir dizi öneride bulunduğunu ifade etti. Mail olarak gönderilen şüpheli mesajların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Arama motorunun en çok tercih edileni Google, kullanıcıların bu tür saldırılardan kaçınmak için uyması gerektiği bazı kurallara da değindi. Dolandırıcılıklar genellikle kampanyanın kısıtlı süreyle geçerli olduğunu belirterek aciliyet duygusu yarattığını ifade etti. Dolayısıyla hesap sahipleri, kontrol sağlamadan verilerini sahte bağlantılarla paylaşmaya müsait oluyor.

Google tarafından önerilen bir diğer yöntem ise mesajın gerçekliğini doğrulamak için ayrıntıları kontrol etmekten geçiyor. Google’ın açıklamasına göre, dev firmalar veya tanınmış kişiler asla anında ödeme yapmayı tercih etmez. Ödül olacaksa bile resmi kanallardan duyurulur.

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