Musk, Twitter'ın yeni özelliğini duyurdu: Makale başına ücret

Mayıs ayı itibariyle yürürlüğe girecek özellikle birlikte içerik üreticilerinin takipçileri, aylık abonelik satın almak yerine "arada-sırada" bir makalelerini okumak isterse tek bir makaleye ücret ödeyerek erişim sağlayabilecek.

Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gelecek ay itibariyle bu platform, yayıncıların tek tıkla makale basına ücret almasını sağlayacak" derken, "Bu aylık üyelik almak istemeyen nadiren bir makale okumak isteyen kullanıcıların makale başına daha çok para ödeyerek erişim sağlamalarının önünü açacak" dedi.

Musk, bunun hem kullanıcılar hem de medya organizasyonları için bir "kazan-kazan" kararı olacağını ifade etti.

Öte yandan Musk, Twitter'ın ilk yıldan sonra aboneliklerden yüzde 10'luk kesinti alacağını, ilk 12 ay ise gelirin komple abonelere gideceğini bildirdi.

Sosyal medya devini ekim ayında almasının ardından reklam gelirlerinin ciddi anlamda düşmesiyle Musk, Twitter'ın gelirlerini yükseltmek için yollar arıyor. Musk döneminde Twitter'ın işçi sayısı 7 bin 500'den bin 500'e düştü.