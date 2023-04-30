İnsan dışkısından üretilen hap, kullanım onayı aldı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan dışkısından üretilen hapın kullanımına onay verdi.

Son Güncelleme:
İnsan dışkısından üretilen hap, kullanım onayı aldı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, FDA'den çarşamba günü yapılan açıklamada, Seres Therapeutics adlı şirketin ürettiği ilacın 18 yaş ve üstü hastalarda kullanımına onay verildiği duyuruldu.

Vowst adlı ilaç, clostridium difficile enfeksiyonunun (CDI) tedavisinde kullanılıyor.

Bu hastalık, insan bağırsağında yaşayan ve uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak florasında tahribat yaratmasıyla kolonileşen c.difficile bakterisinin yol açtığı bir rahatsızlık.

CDI'ya yakalanan kişilerde ölümcül ishal ve bağırsak inflamasyonu görülebiliyor.

Vowst ise sağlıklı kişilerin dışkısından üretilen ve bu bakterinin yarattığı enfeksiyonun tedavisini sağlayabilen bir ilaç.

İsviçre merkezli Ferring Pharmaceuticals firmasının da bu hastalık için ürettiği ve dışkı nakli yönteminin kullanıldığı bir lavmanı mevcut. Seres'in ilacıysa hap şeklinde.

Analiz şirketi Oppenheimer'dan Mark Breidenbach, ilacın çok etkili olduğunu ve piyasadaki diğer alternatifleri geride bırakacağını Reuters'a söyledi.

FDA'in açıklamasında, tedavinin 4 doz olarak uygulandığı ifade edildi. Buna göre hasta her gün bir hap alıyor.

Yatırım bankası TD Cowen'dan Joseph Thome ise bu tedavinin hasta için toplamda 20 bin dolara mal olabileceğini belirtti.

Analist, Vowst'un ABD'de 2033'e kadar 750 milyon dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini de ifade etti.

ABD'deki resmi verilere göre ülkede her yıl yaklaşık 500 bin kişi CDI hastalığına yakalanıyor. Bunlardan 15 ila 30 bini de ölümle sonuçlanıyor.

Son Güncelleme:
Hükümet uyardı: ABD'de yapay zeka önlemleri Hükümet uyardı: ABD'de yapay zeka önlemleri
Nazarları hemen değen 3 burç.. Ne sır paylaşın ne onlarla dertleşin Nazarları hemen değen 3 burç.. Ne sır paylaşın ne onlarla dertleşin
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber 1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı
'Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor' iddiası 'Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor' iddiası
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'altın' uyarısı: "Henüz zirveyi görmedik" Ekonomist Selçuk Geçer'den 'altın' uyarısı
Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti: İşte en 'ucuz' ve en pahalı ilçeler İstanbul'da ortalama kira 13 bin TL'yi geçti