Bilim insanları buldu: Kanser hastalığında yeni araştırma

Yeni bir araştırma, kanser hücrelerinin, bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmekten nasıl kaçındığını ortaya koydu.

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Bilim insanları buldu: Kanser hastalığında yeni araştırma

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Ulusal Kanser Merkezi liderliğindeki araştırma ekibi, kanser hücrelerinin nasıl bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmekten kaçınarak daha kolay gelişip yayıldığını araştırdı.

Araştırma ekibi, belirli bir dokuda gelişen tümör hücrelerinin bir başka bölgede gelişmesi olarak bilinen metastazın erken evrelerini inceledi.

14 HASTA İNCELENDİ

14 hastanın tümör profili incelemesinin sonucunda, bağışıklık sisteminde bulunan ve kanser hücreleri gibi anormal hücreleri arayan CD8+ hücrelerinin önemli bir bölümünün "tükendiğini" veya koruma görevini yerinde getiremediği tespit edildi.

Araştırmacılar, bunun bağışıklık hücrelerinin, kanserli hücrelere tekrar tekrar maruz kaldığında meydana geldiğini aktardı.

"KANSERİ TEDAVİ EDEBİLMEK İÇİN BİRDEN FAZLA YOL"

Araştırmanın kıdemli yazarı Prof Iyer, "Kanser, bağışıklık hücrelerini fazla çalışmaya ve yorulmaya zorlayarak normal işlevlerini yerine getiremez hale getiriyor" dedi.

Araştırma kapsamında, kanserli hücrelerin, CD8+ hücreleriyle etkileşimini sağlayan "Midkine reseptörü" adında yeni bir yol da keşfedildi. Bu sayede, kanser hücrelerinin, bağışıklık hücrelerine etkili şekilde "beni yeme" sinyali gönderdiği ortaya konuldu.

Iyer, bu iletişim yolunun kapatılarak sinyalin tersine çevrilebileceğini bu yöntemle kanser tedavisinden olumlu sonuç alınabileceğini bildirerek, "Araştırmamız, kanseri etkili şekilde tedavi edebilmek için birden fazla yol olduğunu gösteriyor. Kanser hücrelerini, bağışıklık sistemini hedefleyebilir veya kanser hücrelerinin bağışıklık hücrelerinden kaçınmasını engellemek için mevcut tedavileri kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın detayları, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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