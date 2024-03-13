Geçiş kontrol ve güvenlik sistemleri, Türkiye’nin inovasyon yarışmasından ödülle döndü

Dijital ekosistemde ortaya çıkabilecek siber güvenlik ihlalleri, tüm kurumları ulaşılabilir hedef haline getirirken, elektronik güvenlik sistemleri kritik önem kazanıyor. Siber tehditleri azaltmak, çevik bir koruma altyapısına sahip olmak, gelişmiş güvenlik donanımları edinmek için, alanında profesyonel, özel projeler geliştirebilen başarılı üreticilere odaklanmak gerekebiliyor. Biyometrik ve kart tabanlı geçiş kontrol ve güvenlik çözümleri üreticisi Ones Technology’nin, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri programında “Yılın Elektronik Güvenlik Sistemleri Markası” seçildiği duyuruldu. Ödül, geçtiğimiz günlerde WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilen törende şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güçlühan Kuzyaka’ya takdim edildi.

Ödül vesilesiyle konuşan Güçlühan Kuzyaka, “Yüzü aşkın cihaz ve yazılımlarla, tescilli markamız BioAffix aracılığıyla hastanelerden devlet kurumlarına, özel kuruluşlardan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. 2008’den bu yana geliştirdiğimiz tüm ürün ve projelerde başarımızı ortaya koyduk. Elektronik güvenlik sistemleri alanında rakiplerimizi geride bırakarak Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde de üç aşamalı değerlendirme sürecini geçtik ve ‘Yılın Elektronik Güvenlik Sistemleri Markası’ olarak seçildik. Yeniliklere öncülük etmeye, ürün ve hizmet yelpazemizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

12 ülkeye ihracat yapıyor

Tüm donanımları ve yazılımlarını Ankara’daki Ar-Ge merkezinde geliştirdiklerini aktaran Ones Technology Yönetim Kurulu Üyesi Güçlühan Kuzyaka, “Kendimizi, hatalardan ders alıp daha iyisini yapmaya adadık. Elektronik, endüstriyel, görsel tasarım ve test birimlerimizle, üretimden kurulum ve satış sonrası desteğe kadar tamamen bize ait 108 ürünümüz var. Kartlı geçiş sistemleri, parmak izi, yüz tanıma, avuç içi damar izi geçiş kontrol sistemlerinin olduğu kocaman bir ürün ailesi tasarladık. Ürünlerimizi 2018’den bu yana Azerbaycan, Almanya, Endonezya, Fransa, Japonya, Kazakistan, Kosova ve Makedonya başta olmak üzere, toplam 12 ülkeye ihraç ediyoruz” diyerek sözlerine şöyle sonlandırdı:

“BioAffix markasıyla geliştirdiğimiz tüm donanım ve yazılımlar, yurt içi ve dışında kritik öneme sahip devlet kurumları ve özel kuruluşlarda yaygın bir şekilde kullanılıyor. 5 yıllık orta vadeli büyüme hedefimiz kapsamında, Avrupa ve Amerika pazarlarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Capability Maturity Model Integration (CMMI) 3. Olgunluk Seviyesi (ML 3) sertifikasına sahip Ones Technology olarak, borsaya açılma sürecini de doğru bir planlamayla yönetiyoruz.”