Sürpriz bir isim TikTok'u satın almak istiyor

Activision Blizzard'ın eski CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almak istediği söyleniyor.

Son Güncelleme:
Sürpriz bir isim TikTok'u satın almak istiyor

Chip'in haberine göre, Kotick, geçen hafta bir konferans yemeğinde OpenAI CEO'su Sam Altman ve onunla birlikte oturan diğer kişilere böyle bir satın alma konusunda ortaklık yapma fikrinden bahsetti ve TikTok'un sahibi ByteDance İcra Kurulu Başkanı Zhang Yiming'e bu konuyu açtı.

Kotick 30 yılı aşkın bir süre Activision'ı yönetti ancak pek de iyi bir notla ayrılmadı. Geçen yıl sonuçlanan 2021 tarihli bir davada şirket, Kotick'in liderliğinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığını teşvik etmekle suçlanmış ve şirkette "yaygın bir erkek işyeri kültürü" olduğu vurgulanmıştı.

Ardından medya Kotick'in yıllar boyunca suiistimal ve saldırı iddialarından haberdar olduğunu ve bu vakalardan bazılarını yönetim kuruluna düzgün bir şekilde açıklamadığını bildirdi. Ancak, Activision Blizzard raporu "yanıltıcı" olarak nitelendirmişti.

Bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Activision Blizzard çalışanları iş bıraktı ve Kotick'in istifa etmesini talep etti. Kotick nihayetinde 2023 yılında Microsoft'un satın alma işlemi tamamlanana kadar Activision Blizzard'ın başında kalmaya devam etti.

ABD'de geçen hafta Başkan Biden'ın geçmesi halinde imzalayacağını söylediği "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası"nı senatoya sunulmasının TikTok'un ABD'deki varlığı tehlike altına girdi.

Etiketler
TikTok
Son Güncelleme:
Yapay zeka destekli yerli platform, günde 100 bin içerik üretme kapasitesine ulaştı Yapay zeka destekli yerli platform, günde 100 bin içerik üretme kapasitesine ulaştı
Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda Yatağınızdaki lekelerden hızlıca kurtulacaksınız! Sırrı baharat rafınızda
Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar
TikTok'a kötü haber TikTok'a kötü haber
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'
Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı Gupse Özay'a benzeyen dünyaca ünlü oyuncuyu görenler inanamadı