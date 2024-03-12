Sürpriz bir isim TikTok'u satın almak istiyor

Chip'in haberine göre, Kotick, geçen hafta bir konferans yemeğinde OpenAI CEO'su Sam Altman ve onunla birlikte oturan diğer kişilere böyle bir satın alma konusunda ortaklık yapma fikrinden bahsetti ve TikTok'un sahibi ByteDance İcra Kurulu Başkanı Zhang Yiming'e bu konuyu açtı.

Kotick 30 yılı aşkın bir süre Activision'ı yönetti ancak pek de iyi bir notla ayrılmadı. Geçen yıl sonuçlanan 2021 tarihli bir davada şirket, Kotick'in liderliğinde cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığını teşvik etmekle suçlanmış ve şirkette "yaygın bir erkek işyeri kültürü" olduğu vurgulanmıştı.

Ardından medya Kotick'in yıllar boyunca suiistimal ve saldırı iddialarından haberdar olduğunu ve bu vakalardan bazılarını yönetim kuruluna düzgün bir şekilde açıklamadığını bildirdi. Ancak, Activision Blizzard raporu "yanıltıcı" olarak nitelendirmişti.

Bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Activision Blizzard çalışanları iş bıraktı ve Kotick'in istifa etmesini talep etti. Kotick nihayetinde 2023 yılında Microsoft'un satın alma işlemi tamamlanana kadar Activision Blizzard'ın başında kalmaya devam etti.

ABD'de geçen hafta Başkan Biden'ın geçmesi halinde imzalayacağını söylediği "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Koruma Yasası"nı senatoya sunulmasının TikTok'un ABD'deki varlığı tehlike altına girdi.