Yapay zeka destekli yerli platform, günde 100 bin içerik üretme kapasitesine ulaştı

Statista verilerine göre 2023’ü 241 milyar dolarla kapatan yapay zeka teknolojileri pazarının %26 büyüyerek 2024 sonu itibarıyla 300 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, yapay zeka teknolojisinin kullanım alanlarının giderek artması, iş dünyasında köklü değişikliklere kapı aralarken şirketlerin birçoğu dijital ekosistemde görünürlüğünü artırmak için yapay zekadan destek alarak daha fazla içerik üretmeye odaklanıyor. Öyle ki şirketlerin yarısından fazlası (%54) ChatGPT gibi yapay zeka odaklı çözümlerin içerik oluşturmada metin kalitesini, yaratıcılığı ve verimliliği artırma potansiyeline sahip olduğunu söyleyerek hedef kitlesine bu şekilde ulaşmayı tercih ediyor. Yapay zeka destekli içerik üretimi platformu FatBotter Kurucu Ortağı Deniz Şavkay ise yapay zeka yardımıyla içerik üretmenin işletmelerin, zaman ve işgücünden tasarruf etmelerini sağladığına dikkat çekiyor.

“Yapay zeka destekli içerik üretimi, 12 milyar dolarlık hacme ulaştı”

Deniz Şavkay, “Araştırmalar, yapay zeka destekli içerik üretimi endüstrisinin 2023 itibarıyla 11,6 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu rakamlar sektörün hızla büyüdüğünü ispatlarken biz de kuruluşumuzdan bu yana geçen 1 yıllık süreçte yüksek bir ivme yakaladık. Farklı sektörlerden 2 bin müşterimize hizmet verdik. Hem OpenAI yönergeleri kapsamında değiştirmek durumunda kaldığımız FatGPT ismiyle hizmet verdiğimiz dönemde hem de yolumuza devam ettiğimiz yeni ismimiz FatBotter ile bugüne kadar yapay zeka desteğiyle toplam 5 milyon makale ürettik” dedi.

“Günde 100 bin makale üretimi kapasitesine sahibiz”

Şirketlerin ve diğer internet sitesi sahiplerinin makale ihtiyacına dair bilgiler veren FatBotter Kurucu Ortağı Deniz Şavkay, “Bugün dijital dünyada ürün ve hizmetleri tanıtmak için en geçerli yol, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) odaklı çalışmalar gerçekleştirmek. Bunun için ise özgün, kaliteli ve arama motoru kurallarına uygun içeriklere ihtiyaç var. Fakat pek çok marka ve bireysel internet sitesi sahibinin bunun için yeterli vakti de bilgisi de yok. FatBotter olarak tam bu noktada devreye giriyor, her sektörden birey ve şirketin SEO uyumlu makale ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılıyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Müşterilerimizin yapması gereken sadece sisteme girmek ve ihtiyaçlarını tanımlamak. Bu aşamadan sonra, içeriklerini üretiyor, bunlara görseller ekleyerek sitelerine otomatik yüklüyoruz. Böylece, zaman ve işgücünden tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Günlük 100 bin içerik üretme kapasitesiyle sadece makale değil, aynı zamanda ürün açıklamaları ve değerlendirme yazıları gibi pek çok metni de yapay zeka desteğiyle hazırlıyoruz. Bir müşterimiz, içerik hizmetlerimizden faydalanarak aylık 2 milyon ziyaretçiyi geçti. ”

“Yakın gelecekteki hedefimiz yurt dışına açılmak”

Deniz Şavkay sözlerini şöyle sonlandırdı: “Hedefimiz, yakın zamanda başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya hizmet verir hale gelmek. Bunun için altyapı hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Microsoft for Startups Founders Hub’dan hibe aldık. 2 bin 500 dolar OpenAI, 10 bin dolar Amazon Web Services (AWS) kredisi kazandık. Bu da bizleri daha da cesaretlendirdi. Yapay zeka hayatımızın her alanını etkisi altına almaya başladı. Hem işletmelerin hem de bireysel girişimcilerin odaklanması gereken ise artık, bu teknolojiyi işlerine entegre ederek verimliliklerini artırmak.”