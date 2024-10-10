Gaziantep Üniversitesi'ne TEKNOFEST'te 5 Ödül

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'e 350 öğrenciyle katılan ve 103 öğrencisiyle finale kalan GAÜN, çeşitli dallarda 5 ödül elde etti.

Ürettikleri elektrikli araçla İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi olan öğrenciler, aynı araçla En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü de kazandı. Öğrenciler, İHA yarışmalarında da 3 performans ödülü aldı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, TEKNOFEST'e katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA