Gaziantep Üniversitesi'ne TEKNOFEST'te 5 Ödül
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) 5 ödülle döndü.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'e 350 öğrenciyle katılan ve 103 öğrencisiyle finale kalan GAÜN, çeşitli dallarda 5 ödül elde etti.
Ürettikleri elektrikli araçla İvmelenme Yarışı'nda Türkiye birincisi olan öğrenciler, aynı araçla En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü de kazandı. Öğrenciler, İHA yarışmalarında da 3 performans ödülü aldı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, TEKNOFEST'e katılan öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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