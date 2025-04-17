Dünya'da Suyun Kaynağına Dair Ezber Bozan Araştırma: Bilim İnsanları Sonucu Görünce Şaşkına Döndü

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırma, Dünya’daki suyun kaynağına dair ezberleri bozdu. Bilim insanları, suyun gezegenin yapı taşlarında en baştan beri bulunmuş olabileceğini ortaya koydu. Enstatit kondrit göktaşlarında tespit edilen hidrojen, suyun sonradan değil doğal süreçlerle oluştuğunu gösteriyor.

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Dünya'da Suyun Kaynağına Dair Ezber Bozan Araştırma: Bilim İnsanları Sonucu Görünce Şaşkına Döndü

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve ulusal senkrotron bilim tesisinin ortaklaşa yürüttüğü araştırma, Dünya’daki suyun kökenine dair uzun süredir kabul gören görüşleri sarsacak nitelikte.

GEZEGENİN DOĞUŞUNDAN İTİBAREN VAR

Bilim insanları bugüne dek suyun, Dünya oluştuktan sonra su içeren gök taşları ve kuyruklu yıldızlarla geldiğini düşünüyordu. Ancak araştırmada, Dünya’nın erken dönem yapısıyla benzerlik gösteren ve “enstatit kondrit” olarak adlandırılan nadir gök taşlarında yapılan X-ışını analizleriyle, okyanusları dolduracak kadar hidrojenin var olduğu ortaya kondu. Bu bulgu, suyun gezegenin doğuşundan itibaren yapı taşlarında mevcut olabileceğine işaret ediyor.

DOĞAL SÜREÇLERLE ORTAYA ÇIKTI

Oxford Üniversitesi’nden Dr. James Bryson, gezegeni oluşturan malzemelerin düşünüldüğünden çok daha fazla hidrojen barındırdığını belirterek, bu durumun suyun sonradan değil doğal süreçlerle ortaya çıktığı görüşünü güçlendirdiğini söyledi. Araştırmacılar, hidrojenin kayaların dış etkilerden korunmuş bölgelerinde bulunduğunu, yani sonradan eklenmiş değil, baştan beri orada olduğunu vurguladı. Dr. Thomas Barrett ise, numunelerde hidrojen sülfür tespit ettiklerinde bunun Dünya’nın suya doğuştan sahip olduğuna dair güçlü bir kanıt sunduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

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