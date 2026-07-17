Demiryollarında Yapay Zeka Dönemi: Yerli Makinist Simülatörü SİMURAY Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren makinisti eğitimlerinde çığır açacak yerli ve milli 'SİMURAY-KBÜ' projesini duyurdu. Karabük Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka destekli simülasyon sistemi sayesinde makinist adayları, gerçek raylara çıkmadan önce acil durumlardan zorlu hava şartlarına kadar tüm senaryoları laboratuvarda deneyimleyecek.

Son Güncelleme:
Demiryollarında Yapay Zeka Dönemi: Yerli Makinist Simülatörü SİMURAY Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, raylı sistemler eğitiminde yerli teknoloji hamlesini başlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından desteklenmeye hak kazanan SİMURAY-KBÜ Projesi’ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde fiziksel makinist kabini, kabin içi kontrol sistemleri, görsel sürüş simülasyon yazılımı, eğitmen kontrol ve izleme arayüzü, yapay zeka destekli performans değerlendirme modülü ve eğitim senaryolarından oluşan bütünleşik bir eğitim platformu kurulacağını belirtti.

Demiryollarında Yapay Zeka Dönemi: Yerli Makinist Simülatörü SİMURAY Geliyor - Resim : 1

LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEK SÜRÜŞ DENEYİMİ

SİMURAY-KBÜ sayesinde öğrencilerin gerçek tren sürüşüne yakın bir ortamda eğitim alacağını belirten Uraloğlu, "SİMURAY-KBÜ ile makinist adaylarımız gerçek sürüş koşullarını eğitim sürecinde deneyimleyebilecek. Hız kontrolü, frenleme, sinyal takibi, istasyon yaklaşımı, duruş hassasiyeti, acil durum yönetimi ve operasyonel karar verme süreçleri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenecek" dedi.

Demiryollarında Yapay Zeka Dönemi: Yerli Makinist Simülatörü SİMURAY Geliyor - Resim : 2

YAPAY ZEKA SÜRÜŞÜ PUANLAYACAK

Projede PLC ve mikro denetleyici tabanlı kontrol altyapısı ile simülasyon yazılımı arasında gerçek zamanlı veri iletişimi kurulacağını belirten Bakan Uraloğlu, fiziksel kumandalar üzerinden verilen komutların doğrudan simülasyon ortamına aktarılacağını ifade etti. Bu sayede hızlanma, yavaşlama, frenleme, sinyal takibi ve istasyon yaklaşımı gibi sürüş davranışlarının etkileşimli şekilde uygulanabileceğini kaydeden Uraloğlu, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek işletme koşullarına yakın bir eğitim sürecinden geçeceğini belirtti.

Demiryollarında Yapay Zeka Dönemi: Yerli Makinist Simülatörü SİMURAY Geliyor - Resim : 3

500 MİLYON LİRALIK DEV BÜTÇEDEN DESTEK

Proje kapsamında geliştirilecek yapay zeka destekli değerlendirme sistemi ile öğrencilerin sürüş performanslarının analiz edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, eğitim sürecinin daha verimli ve ölçülebilir hale geleceğini ifade etti. Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulacak Raylı Sistem Teknolojileri ve Sürüş Simülasyonu Laboratuvarı'nın sürüş eğitiminin yanı sıra insan-makine etkileşimi, sinyalizasyon farkındalığı, araç içi sistemler ve yolcu güvenliği alanlarında da uygulamalı eğitim imkanı sunacağını söyleyen Uraloğlu, projenin raylı sistemler alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, SİMURAY-KBÜ Projesi'nin UDHAM tarafından yürütülen ve toplam 500 milyon lira bütçeye sahip Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 29 proje arasında yer aldığını belirterek, programla raylı sistemlerde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini, Ar-Ge kapasitesinin artırılmasını ve sektörün uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Mavi Vatan'da Kritik Gelişme! Kuş Uçurtulmayacak: İşte Türkiye'nin Yeni Akdeniz PlanıMavi Vatan'da Kritik Gelişme! Kuş Uçurtulmayacak: İşte Türkiye'nin Yeni Akdeniz PlanıBilim - Teknoloji

Bakan Uraloğlu Tarih Verdi: Halkalı-İstanbul Havalimanı Arası 30 Dakikaya DüşüyorBakan Uraloğlu Tarih Verdi: Halkalı-İstanbul Havalimanı Arası 30 Dakikaya DüşüyorGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Demiryolu
Son Güncelleme:
Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı
Mavi Vatan'da Kritik Gelişme! Kuş Uçurtulmayacak: İşte Türkiye'nin Yeni Akdeniz Planı Mavi Vatan'da Kritik Gelişme! Kuş Uçurtulmayacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme
Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Kişilik Listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da İsimler Var Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi Gözaltındaki Nasuh Mahruki Hakkında Flaş Gelişme
Özgür Özel Düğmeye Bastı: Yeni Parti İçin Tarih Verildi! CHP'de Büyük Ayrılık İddiası Özgür Özel Düğmeye Bastı: Yeni Parti İçin Tarih Verildi! CHP'de Büyük Ayrılık İddiası
ABD'de Okuyan Yabancı Öğrencilere Kötü Haber: Süre Sınırı Getiriliyor ABD'de Okuyan Yabancı Öğrencilere Kötü Haber: Süre Sınırı Getiriliyor