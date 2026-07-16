Mavi Vatan'da Kritik Gelişme! Kuş Uçurtulmayacak: İşte Türkiye'nin Yeni Akdeniz Planı

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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilişkilerinde stratejik bir dönüm noktasına imza atılıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve savunma sanayii devlerinin imzasını taşıyan "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi" kapsamında kurulumu tamamlanan dev sistem için geri sayım başladı. İnşaat, donanım ve yazılım süreçleri biten sistem, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olan 20 Temmuz'da resmen devreye girecek.

'MAVİ VATAN'DAKİ ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ'

Projeye ilişkin önemli detayları paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistemin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve ticari etkinliğini zirveye çıkaracağını belirtti. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak, KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız. Projeyle mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde, bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız."

HAVELSAN YAZILIMI, ASELSAN RADARI

Kritik projenin yükleniciliğini HAVELSAN üstlenirken, sistemin sahadaki en önemli gözü olan askeri teknolojiler ise ASELSAN tarafından üretildi. Projenin operasyonel ve fiziksel bileşenleri şu şekilde yapılandırıldı:

Ana Merkez: Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kuruldu.

Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kuruldu. Gözetleme İstasyonları: Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'da Trafik Gözetleme İstasyonları sisteme entegre edildi.

Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'da Trafik Gözetleme İstasyonları sisteme entegre edildi. Milli Radar: İstasyonlardaki en önemli unsur olan radar altyapısında, ASELSAN üretimi SERDAR 7M radarları kullanıldı.

İstasyonlardaki en önemli unsur olan radar altyapısında, ASELSAN üretimi SERDAR 7M radarları kullanıldı. Entegrasyon: Selvitepe ve Kantara'daki Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile radar verileri birleştirilerek tek merkezde toplandı.

VERİLER ANLIK OLARAK MERSİN'E AKACAK

Sistem sayesinde Doğu Akdeniz'de 24 saat kesintisiz takip mekanizması işletilecek. Kapsama alanına giren herhangi bir gemi saniyeler içinde tespit edilerek kimliklendirilecek. Elde edilen tüm anlık istihbarat ve koordinat verileri, eş zamanlı olarak hem KKTC’deki merkeze hem de Türkiye'deki Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne aktarılarak uzaktan yedeklenecek.

YASA DIŞI AKTİVİTELER ANINDA ENGELLENECEK

KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, ticari denizciliğin güvenliğini sağlamanın yanı sıra askeri ve stratejik amaçlara da hizmet edecek. Yeni sistem ile şu faaliyetler icra edilecek:

Deniz trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve güvenli rotaların düzenlenmesi

Doğu Akdeniz'deki kaçakçılık, yasa dışı göç ve korsanlık gibi aktivitelerin takibi

Olası kaza, yangın ve acil durumlarda kurtarma ekiplerinin anında bilgilendirilmesi

Seyir tehlikeleri, hava muhalefeti ve acil durum uyarılarının gemilere anlık iletilmesi

Kaynak: AA