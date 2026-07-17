Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TOLGA yakın hava savunma sistemi, gerçekleştirilen zorlu testleri firesiz atlattı. Dron, İHA ve seyir füzesi gibi asimetrik tehditlere karşı geliştirilen TOLGA, 7 farklı senaryonun tamamında hedefleri yüzde 100 başarıyla etkisiz hale getirdi.

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Türk savunma sanayii, özellikle Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalarda önemi katlanan mini/mikro dron ve akıllı mühimmat tehditlerine karşı yerli bir kalkan kazandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayi şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyetin takip ettiği testlerde TOLGA, 7 farklı senaryoda tüm hava tehditlerini yüzde 100 başarıyla etkisiz hale getirerek operasyonel etkinliğini ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı - Resim : 1

'ETKİLİ, BASİT, UCUZ' YAKLAŞIMLA ÇOK KATMANLI KORUMA

MKE’nin geliştirdiği TOLGA yakın hava savunma sistemi; sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirdiği entegre yapısıyla öne çıkıyor. 'Etkili-Basit-Ucuz' yaklaşımıyla geliştirilen TOLGA, modüler mimarisi sayesinde farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor ve modern hava savunma ihtiyaçlarına kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı - Resim : 2

MKE tarafından geliştirilen TOLGA, 12,7 milimetre ve 20 milimetre araç üstü (mobil) ve sabit kuleli silah sistemleri, farklı kalibrelerde geliştirilen anti-dron mühimmatı, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörleri, elektronik karıştırma (Jammer) sistemi ve gelişmiş komuta kontrol altyapısı ile hava tehditlerine karşı komple bir sistem çözümü sunuyor.

Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı - Resim : 3

TOLGA, ilk savunma katmanında radar, elektro-optik sensörler ve elektronik karıştırma sistemiyle tehdit dronları tespit ediyor ve 10 kilometreye kadar soft-kill müdahalesi gerçekleştiriyor. Elektronik karıştırmanın yeterli olmadığı durumlarda TOLGA'nın hard-kill (fiziki müdahale) katmanı devreye giriyor.

FARKLI KALİBRELERDE MENZİL AVANTAJI

MKE'nin ürettiği 12,7 milimetre, 20 milimetre ve 35 milimetre silah sistemleri ile özel olarak geliştirdiği parçacıklı anti-dron mühimmatları tehdit unsurlarını fiziksel olarak imha ediyor. İnfilak zamanı ve mesafesi optimize edilebilen mühimmatlar, hedef çevresinde oluşturduğu metal parçacık bulutuyla yüksek vuruş olasılığı sağlıyor.

Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı - Resim : 4

35 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatı 3 bin metreye kadar, 20 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatı bin metreye kadar, 12,7 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatı ise 300 metreye kadar etkili angajman imkanı sunuyor.

TAM OTONOM YÖNETİM VE GELECEK GÜCÜ

Mobil Araç Platformu (MAP DUAL) üzerine entegre edilen iki adet PMT-76 platform makineli tüfek sistemi de parçacıklı anti-dron mühimmatıyla hava tehditlerine karşı etkili müdahale kabiliyeti kazandırıyor.

Dronların Korkulu Rüyası Sahnede: Yerli Hava Kalkanı TOLGA 7'de 7 Yaptı - Resim : 5

MKE'nin geliştirdiği 7,62 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatı ise piyadelerin mevcut piyade tüfekleriyle ilave bir platforma ihtiyaç duymadan yakın mesafedeki dron tehditlerine etkili şekilde müdahale etmesini sağlıyor. MKE TOLGA'ya entegre edilen lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi ile sistemin çok katmanlı savunma kabiliyeti daha da ileri seviyeye taşınmış olacak.

MKE TOLGA, mobil ve sabit olarak kullanılabilen komuta kontrol ünitesi sayesinde sistemde yer alan unsurlar tek merkezden yönetiyor. Sistem, uzaktan kontrol edilebiliyor; manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma özellikleriyle farklı operasyonel ihtiyaçlara hızlı şekilde uyum sağlayabiliyor.

Kaynak: DHA

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