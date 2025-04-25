'Cehennem Karıncası' Fosili Bulundu! Tam 113 Milyon Yıllık...

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, 113 milyon yıl öncesine ait dünyanın bilinen en eski karınca fosilini ortaya koydu. Kireçtaşında korunan fosil, ‘Haidomyrmecinae’ alt familyasından olan ve ‘cehennem karıncası’ olarak bilinen bir türü temsil ediyor.

BİLİM İNSANLARI ŞOKE OLDU

Çalışmanın başyazarı Anderson Lepeco, keşfi Eylül 2024’te fosil koleksiyonunu incelerken yaptığını belirterek, karıncanın başındaki tuhaf çıkıntıyı gördüğünde şoke olduğunu söyledi. Bu fosilin, tırpan benzeri çenelere sahip olan ‘Vulcanidris cratensis’ türüne ait olduğunu açıklayan uzmanlar, bu keşfin karıncaların evrimsel gelişimi hakkında önemli veriler sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: DHA