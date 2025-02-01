Bilim İnsanlarını Heyecanlandıran Keşif: Samanyolu'ndan Tam 30 Kat Büyük!

Bilim insanları, MeerKAT teleskobu ile 3 milyon ışık yılı uzunluğunda ve Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde devasa bir radyo galaksi keşfetti.

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Bilim İnsanlarını Heyecanlandıran Keşif: Samanyolu'ndan Tam 30 Kat Büyük!

Astronomlar, Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobundan yapılan gözlemle, 3 milyon ışık yılına kadar uzanan ve devasa plazma jetleriyle Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde yeni bir radyo galaksinin varlığını gün yüzüne çıkardı. Astronomlar, galaksiyi, Güney Afrika'nın yerli dillerinden isiZulu ve isiXhosa'da ‘sorun’ anlamına gelen ‘Inkathazo’ olarak adlandırdı.

MeerKAT teleskobu tarafından yapılan gözlemler, galaksinin farklı bölgelerinde plazma yaşlarını haritalandırarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji kazandığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun çevredeki sıcak gazlarla olan etkileşimden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Son yıllarda MeerKAT teleskobu sayesinde keşfedilen dev radyo galaksilerinin sayısı hızla artıyor. Inkathazo, son üç büyük keşiften biri olarak, gökyüzünde hala keşfedilmeyi bekleyen devasa yapılar olabileceğini gösteriyor.

Kaynak: DHA

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