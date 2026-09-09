Bilim Dünyası Şokta: Uranüs ve Neptün'ün Gizemini Çözecek Buz Keşfi

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Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu’ndan Dr. Alexis Forestier liderliğindeki ekip, laboratuvarda su örneklerini elmas uçlar arasına sıkıştırarak 230 gigapaskala (Dünya atmosfer basıncının 2,3 milyon katı) kadar basınca maruz bıraktı ve eş zamanlı olarak lazerlerle 2 bin 357 dereceye (2 bin 630 Kelvin) kadar ısıttı.

Aşırı basınç nedeniyle buharlaşamayan suyun, teoride var olduğu bilinen ancak bugüne kadar kanıtlanamayan ‘sıkı paketlenmiş altıgen’ süperiyonik buz yapısına dönüştüğü saptandı.

'URANÜS VE NEPTÜN'ÜN GİZEMİNİ ÇÖZEBİLİR'

Maddenin alışılmışın dışındaki bu evresinde suyun ne tam katı ne de tam sıvı davrandığı belirtildi. Yapıda oksijen atomlarının katı bir kafes içinde sabit kaldığı, hidrojen parçacıklarının ise sıvı gibi serbestçe hareket ettiği aktarıldı.

Araştırmacılar, bulguların Güneş Sistemi'ndeki gezegen modellerini değiştirebilecek öneme sahip olduğunu bildirdi. Süperiyonik buz yapısının Uranüs ile Neptün gibi buz devi gezegenlerin çekirdeklerinde bulunabileceği, bu yapının söz konusu gezegenlerdeki karmaşık ve asimetrik manyetik alanların oluşumunu açıklamaya yardımcı olabileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA