Akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oldu: Otomobilin fiyatı belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli aracını piyasaya sürerek Tesla'ya rakip olmaya hazırlanıyor.

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Akıllı telefon devi Tesla'ya rakip oldu: Otomobilin fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk elektrikli aracını (EV) piyasaya sürecek. Araç bugün piyasaya sürülecek.

CEO Lei Jun bu hafta Speed ​​Ultra 7'nin (SU7) 500.000 yuan (2 milyon 235 bin TL) altında fiyatlandırılacağını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına girişi, satış büyümesinin küresel olarak yavaşlaması ve fiyat savaşını tetiklemesiyle gerçekleşti.

Firma, SU7'nin telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer cihazlarıyla paylaşılan işletim sisteminin mevcut müşterilerin ilgisini çekeceğini umuyor.

Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık yüzde 12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.

Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.


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