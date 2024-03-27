Instagram ve Threads ayarlarınızı kontrol edin! Tartışmalı özelliği gizlice aktif etmişler

Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta'nın 9 Şubat'ta açıkladığı ancak herhangi bir bilgilendirme yapmadan, uygulamalarına eklediği 'siyasi içerikleri kısıtla' özelliği, kullanıcıların isteği dışında 'varsayılan ayar' olarak etkinleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen özellik tepkiyle karşılanırken, işin siyasi boyutu da gün yüzüne çıkarıldı. Bazı kullanıcılar, bu özelliğin ABD seçimleri için ve halihazırda sosyal medya platformlarında kısıtlanan Filistin'e destek ve bilgilendirme paylaşımlarına erişimi azaltmak için getirildiğini savundu.

Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor

Bağımsız Gazeteci Jessica Kraus ise Instagram'daki paylaşımının altına, "Instagram, siyasi içerikleri sınırlandırmak için ayarlarımızı sessizce değiştirdi ve bu, hepimizi öfkelendirmeli." ifadesinin ardından, "Seçim kampanyalarının en yoğun olduğu aylarda sansür, demokrasiye doğrudan bir tehdittir." yorumunu yaptı.

Twitter'da da bir kullanıcı, Meta'nın bu hareketinin "Filistin veya insan hakları konularıyla ilgili paylaşımların" kullanıcıların karşısına daha az çıkacağı anlamına geldiğini öne sürdü.

Başka bir kullanıcı ise "Filistinli gazeteciler devam eden soykırımı belgeledikleri için her gün öldürülürken META, uygulamalarındaki siyasi içeriği gizlemeye karar verdi. Meta/Zuckerberg Filistin halkına yönelik soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Kısıtlama Ayarını Değiştirmek Zor

Birçok sosyal medya kullanıcısı, "varsayılan ayar" olarak etkinleştirilen bu seçeneği değiştirmek istediklerinde uygulamanın hata verdiğini, kendiliğinden kapandığını ya da değişimi yapmalarına izin vermediğini belirtiyor.

Bazı kullanıcılar da kısıtlamayı kaldırmalarının ardından uygulamalarının algoritmalarının tamamen değiştiğini ifade ediyor.