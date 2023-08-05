AB TikTok'a verilecek cezanın önünü açtı: 'Çocuk mahremiyetini ihlal ediyor'

AB, TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı. Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.

AB TikTok'a verilecek cezanın önünü açtı: 'Çocuk mahremiyetini ihlal ediyor'

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı.

AB Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili, platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından, karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı.

Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak, TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu.

CEZA, MİLYONLARCA POUNDU BULABİLİR

Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza, 4 hafta içinde açıklanacak.

AB Komisyonu, nisanda Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu. Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı.

Belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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