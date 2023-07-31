Güneş'te dev patlama! Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilir
Güneş yüzeyinde ilk gez görülen devasa büyüklükteki lekelerin ardından bilim adamlarının 6 ay ile 1 yıl süre tanıdığı, gerçekleştiğinde iletişimi kesebilecek büyüklükteki patlamanın ilki geçtiğimiz gün yaşandı. Dünya'nın 20 katı büyüklüğündeki o patlama görüntülendi.
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Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.Ancak uzmanlar yine de ‘ucuz atlattığımız’ görüşünde.
Zira patlamanın ardından Güneş'ten uzaklaşan ateşli döngü Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek kadar genişti.
Ancak bu gerçekleşmedi. Çünkü ateş çemberinin Dünya'nın ters istikamete doğru yol aldığı gözlemlendi.
Kaynak: İHA
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