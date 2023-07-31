Güneş'te dev patlama! Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilir

Bu patlamanın radyo iletişiminde neden olduğu kesintiler yaklaşık 30 dakika sürdü.Ancak uzmanlar yine de ‘ucuz atlattığımız’ görüşünde.



Zira patlamanın ardından Güneş'ten uzaklaşan ateşli döngü Dünya büyüklüğünde 20 gezegeni yutabilecek kadar genişti.



Ancak bu gerçekleşmedi. Çünkü ateş çemberinin Dünya'nın ters istikamete doğru yol aldığı gözlemlendi.

Kaynak: İHA