85 Milyonun Büyülendiği Oyun The Sims 25 Yaşında, Zaman Su Gibi Geçti

1990’lı yıllarda oyun yaratıcısı Will Wright tarafından fikir olarak sunulan ‘sanal bebek evi’ başlangıçta çok tutulmasa da sonralarda büyük bir popülerlik kazandı.

Oyuncuların kendi karakterlerini tasarladığı, onlara kişilik verdiği ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiği, güncel hayatın simülasyon halini yansıtan oyun kısa süre içinde büyük ilgi topladı.

Hiçbir zaman başarılı olması beklenmeyen The Sims, tüm zamanların en çok satan video oyun serilerinden biri haline geldi.

‘Simmers’ olarak bilinen aktif bir süper hayran topluluğu yaratan oyun 25’inci yaşını kutladı. 25’inci yıl dönümünü nostaljik bir sürprizle karşılayan oyun için Yayıncı Electronic Arts(EA) orijinal The Sims ve The Sims 2’yi tüm genişleme paketleriyle birlikte, modern sistemlerle uyumlu hale getirilerek tekrar piyasaya süreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi