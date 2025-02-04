85 Milyonun Büyülendiği Oyun The Sims 25 Yaşında, Zaman Su Gibi Geçti

Popüler oyun The Sims 25’inci yaşını kutladı. İlk çıkışının üzerinden 25 yıl geçen binlerce kullanıcısı olan oyun, bugüne kadar 18 dile çevrildi, 85 milyonu aşkın kişi tarafından oynandı.

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85 Milyonun Büyülendiği Oyun The Sims 25 Yaşında, Zaman Su Gibi Geçti

1990’lı yıllarda oyun yaratıcısı Will Wright tarafından fikir olarak sunulan ‘sanal bebek evi’ başlangıçta çok tutulmasa da sonralarda büyük bir popülerlik kazandı.

Oyuncuların kendi karakterlerini tasarladığı, onlara kişilik verdiği ve ihtiyaçlarıyla ilgilendiği, güncel hayatın simülasyon halini yansıtan oyun kısa süre içinde büyük ilgi topladı.

85 Milyonun Büyülendiği Oyun The Sims 25 Yaşında, Zaman Su Gibi Geçti - Resim : 1

Hiçbir zaman başarılı olması beklenmeyen The Sims, tüm zamanların en çok satan video oyun serilerinden biri haline geldi.

85 Milyonun Büyülendiği Oyun The Sims 25 Yaşında, Zaman Su Gibi Geçti - Resim : 2

‘Simmers’ olarak bilinen aktif bir süper hayran topluluğu yaratan oyun 25’inci yaşını kutladı. 25’inci yıl dönümünü nostaljik bir sürprizle karşılayan oyun için Yayıncı Electronic Arts(EA) orijinal The Sims ve The Sims 2’yi tüm genişleme paketleriyle birlikte, modern sistemlerle uyumlu hale getirilerek tekrar piyasaya süreceğini belirtti.

85 Milyonun Büyülendiği Oyun The Sims 25 Yaşında, Zaman Su Gibi Geçti - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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