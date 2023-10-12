1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre bir yıl boyunca kesintisiz olarak sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkartılacak. Daha önce süre 7 yıldı

1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre söz konusu yönetmeliğin 6. ve 10. maddelerinde yer alan “kesintisiz yedi yıl” ibaresi “son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl” şeklinde değiştirildi.

Bu, artık 7 yıl yerine kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI havuzundan çıkarılarak kullanıma kapatılacağı anlamına geliyor.

Yönetmelik 1 Ocak 2024'te devreye alınacak.

Kaynak: AA

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