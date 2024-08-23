Terazi ve Akreplerin Yüzünün Güleceği Tarih! Köşeyi Bir Anda Dönecekler

Terazi, Batı astrolojisinde zodyakın hayvansal olmayan sembollerinden biridir. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğanların burcudur. Yönetici gezegeni Venüstür.

Akrep 23 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında doğan insanları etkisi altına alan burçtur. Babillilerin gökyüzünü daire olarak kabul edip ayırdıkları 12 parçadan birisinin adıdır.

Terazi ve Akrepler için müjdeli bir haberimiz var! Astroloji uzmanlarına göre, zenginlik ve iyi haberlerin kapılarını aralayacakları bir döneme giriyorlar. Eylül ayı, Terazi ve Akreplerin yüzlerinin güleceği bir tarih olacak.

Astrolojik olarak, Terazi burcu insanları bu dönemde maddi anlamda büyük kazançlar elde edebilirler. Yatırımlarından bekledikleri getiriyi alabilir ve finansal durumlarını güçlendirebilirler. Aynı şekilde, Akrep burcu insanları da beklenmedik fırsatlarla karşılaşarak maddi anlamda rahatlayabilirler.