Merkür ile Jüpiter Karşıtlığına Dikkat: Dinçer Güner Uyardı! Etkisi 3 Gün Sürecek, Pireyi Deve Yapmayın

Merkür ve Jüpiter birbirlerine tam 180 derece uzaklıkta konumlanacak. Burçları 3 gün etkileyecek karşıtlıkla ilgili ünlü astrolog Dinçer Güner'den uyarı geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan astrolog Dinçer Güner, olaylar karşısında tepki verirken dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dinçer Güner'in Merkür ile Jüpiter karşıtlığıyla ilgili uyarıları şöyle:

"Pireyi deve yapabilirsiniz, tepkilerinizi verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Unutkan olmaya eğilimli olabiliriz, evden çıkmadan önce telefonunuz, cüzdanınız hepsini kontrol ederek evden çıkın. Düşünce ayrılıklarına düşmek ihtimali yüksek bir gündeyiz.

Yapılması gereken işler beklerken, sizin canınız dinlenmek, hiçbir şey yapmamak ve hayallere dalmak isteyebilir. Büyük laflar edip, tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı edebilirsiniz. Bu transit, işle ve yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar aramak ve girişimler yapmak için çok verimli olabilecek bir dönemdir. Büyük fikirler aklımıza gelebilir. Jüpiter şans ve fırsatlarla ilgili olduğundan, güzel fırsatlar karşımıza çıkabilir fakat açgözlü davranmak ya da aşırı özgüvenli davranmak kayıplara neden olabilir.

Örneğin, bir projeyi arkadaşlarınıza anlatırken, 'Bu iş kesinlikle dünyayı değiştirecek!' diye abartılı cümleler kurabilir, ama nasıl yapılacağına dair net bir plan sunamayabilirsiniz. Bir iş toplantısında harika bir proje fikriyle ortaya çıkabilirsiniz. Ancak detaylara inildiğinde, projenizin uygulanabilirliğini sorgulayan bir yöneticiyle karşılaşabilirsiniz."

Kaynak: Haber Merkezi