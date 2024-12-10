Ünlü Astrolog Dinçer Güner 12 Burcu Birden Uyardı: Etkisi 3 Gün Sürecek! Havada Aşk Kokusu var…

Ünlü astrolog Dinçer Güner, tüm burçlar için önümüzdeki 3 gün boyunca romantizmin ön planda olacağını açıkladı. Güner, bu dönemde dikkat edilmesi gereken bazı hassas noktalara da vurgu yaptı.

İlişkilerde duygusal gerilimlerin artabileceğini belirten Güner, bunun sebebinin Venüs ve Mars arasında meydana gelen karşıt açı olduğunu söyledi. Ünlü astrolog, bu gökyüzü olayının aşk ve tutku dolu anlar kadar, çatışmalara da zemin hazırlayabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi