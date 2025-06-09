Karamsarlık Çanları Bu 3 Burç İçin Çalıyor

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Bugün, yani 9 Haziran, burçlar kuşağında üç burç için duygusal fırtınaların habercisi olabilir. Özellikle yaşam hedefleri konusunda belirsizlik yaşayanlar, iç dünyalarında ağır bir yalnızlık hissiyle karşı karşıya kalabilirler. İşte bugünün depresyona en yatkın 3 burcu...

Yengeç: Duygular girdabında kaybolabilir

Zaten hassas yapısıyla tanınan Yengeç burcu için bugün adeta bir içsel fırtına günü. En küçük duygusal sarsıntı bile onları derin düşüncelere sürükleyebilir. Geçmişte yaşadıkları kırgınlıklar yeniden gün yüzüne çıkabilir. Yıldızlar, Yengeç’lerin bu moddan çıkabilmeleri için yaratıcı uğraşlara veya sevdikleri bir hobiye yönelmelerini öneriyor. Aksi halde, bu duygusal çöküntü akşam saatlerine kadar onları esir alabilir.

Terazi: Kararsızlık, ruh halini altüst edebilir

Her zaman denge arayan Terazi burcu, bugün içsel çatışmalarla baş etmekte zorlanabilir. Aldıkları kararların doğruluğu konusunda yaşadıkları kuşkular, onları karamsarlığa sürükleyebilir. Özellikle önemli bir konuda seçim yapmaları gerekiyorsa, bu ruh hali daha da ağırlaşabilir. Teraziler için bugün, hem çevrelerinden hem de kendilerinden uzaklaşma riski yüksek. Duygusal gelgitler, hem kendilerini hem de sevdiklerini zor durumda bırakabilir.

Oğlak: İçine kapanır ve çevresini istemeden zehirleyebilir

Normalde kontrollü ve soğukkanlı Oğlaklar, depresyona girdiklerinde adeta içlerine çekilirler. Bugün, çevresel baskılar ya da kişisel hedeflerinde yaşadıkları tıkanıklıklar, onları içsel bir yalnızlığa itebilir. En tehlikelisi de budur. Çünkü Oğlak burcu bir kez içine kapanırsa, dışarıyla tüm bağlarını koparabilir. Enerjileri o kadar ağır ve kasvetli olabilir ki, çevresindekiler bile yanlarında bulunmak istemeyebilir.

Kaynak: Haber Merkezi