Doğuştan Şikayetçi 3 Burç... Sürekli Kızgınlar, Hiçbir Zaman Memnun Olmuyorlar

Bazı insanlar hatalardan ders çıkarır, bazıları görmezden gelirken, bazıları ise şikâyet etmeyi tercih eder ve sorunları çözmek için harekete geçerler. İşte adaletsizliğe tahammülü olmayan ve sık sık şikâyet eden üç burç:

KOVA

Kovalar, inatçı ve başa çıkılması zor bir burç olabilir. Bir Kova, bir şeyi hatalı ya da eksik bulduğunda mutlaka bunu dile getirir ve şikâyet eder. Kendi hakkını savunurken, başkalarının da hakkını çiğnemesine izin vermez. Ayrıca, Kova burçları planlamayı severler; planlarına uyulmadığında öfkeleri doruk noktasına ulaşabilir.