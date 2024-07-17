Bu Yıl Evlenecek Burçlar Belli Oldu

KOÇ BURCU

Şu zamanlarda burçların ateşli ve maceraperest öncüsü Koçlar, evlilik gündeminin tam da odak noktasında yer alıyor. Cesur ve tutkulu doğasıyla bilinen Koç burçlarının evliliğin sorumluluğunu çoşku ve neşeyle benimsemesi çok yüksek bir ihtimaldir. Koç burcunun yüksek enerjisinin bulaşıcılığından yola çıkarak diyebiliriz ki; Koç burcuna mensup bireyler için aşk ve evlilik ateşi alevlenmeye başlayacak!

BOĞA BURCU

Ayakları sağlamca yere basan ve güvenilirliği ile bilinen toprak grubu burcu Boğalar, 2024'te mutlu bir evliliğe bir adım daha yaklaşıyorlar. Doğuştan sahip oldukları istikrar ve bağlılık arzusuyla birlikte Boğalar, mutlu bir evlilik ve kalıcı bağlantılar oluşturmaya hazır durumdalar. Bu sene kozmik enerjiler ve yıldızlar Boğa burcunun tam anlamıyla destekçisi ve onları kalıcı evliliklere dönüşecek sevgi tohumlarını ekmeye tam anlamıyla uygun hale getiriyor. Enerjinize güvenin ve evliliğe adım adım yaklaşın!