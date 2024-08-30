Astrologlardan 6 Burca Uyarı: Sakın Harcama Yapmayın Maddi Darlık Kapınızda

Merkür retrosu, birçok burç üzerinde olumsuz etkiler yaratarak şanssızlık ve iş sorunlarına neden oldu. İkili ilişkilerde de sıkıntılara yol açan retro süreci, finansal sıkıntılara da zemin hazırladı.

Astrologların değerlendirmelerine göre, Eylül ayında para sıkıntısı çekecek burçlar şunlardır:

Kaynak: Gerçek Gündem