Astrologlardan 6 Burca Uyarı: Sakın Harcama Yapmayın Maddi Darlık Kapınızda
Astrologlardan 6 burca uyarı üstüne uyarı geldi. Eylül ayında maddi zorluklar yaşaması beklenen burçlar astrologlar tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...
Merkür retrosu, birçok burç üzerinde olumsuz etkiler yaratarak şanssızlık ve iş sorunlarına neden oldu. İkili ilişkilerde de sıkıntılara yol açan retro süreci, finansal sıkıntılara da zemin hazırladı.
Astrologların değerlendirmelerine göre, Eylül ayında para sıkıntısı çekecek burçlar şunlardır:
Kaynak: Gerçek Gündem