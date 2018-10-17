Gaziemir’in geleceğine dev bütçe

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol yönetiminde toplanan Gaziemir Belediyesi Meclisi Ekim ayı 2. birleşiminde 2019 yılı performans programı ile gelir-gider bütçesi görüşüldü. Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar, yaptığı sunumla 2019 yılı performans programı hakkında meclise bilgi verdi. Gelecek yılın performans programının detaylarını anlatan İrfan Yapar, 93 performans hedefine bağlı olarak 105 faaliyet belirlendiğini ifade etti. İrfan Yapar’ın sunumunun ardından bütçe mecliste görüşüldü.

Belediyenin 2019 yılı performans programı ile gelir-gider bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Neriman Balcı Türkeri ile Ünal Işık görüş bildirirken, Adalet ve Kalkınma Partisi adına Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan ile Yılmaz Akın görüş bildirdi. 2019 yılı bütçesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kabul oyu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ret oyuyla 138 milyon 645 bin lira olarak oyçokluğuyla kabul edildi. Gaziemir Belediyesi Stratejik Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda hazırlanan bütçede, en büyük pay yatırımcı müdürlüklere ayrıldı.

‘Gaziemir için en iyisini yapıyoruz’

Belediyenin 138 milyon 645 bin liralık 2019 yılı bütçesine getirilen eleştirilere cevap veren Başkan Halil İbrahim Şenol, “Titiz çalışmalar sonucu yine örnek bir bütçe hazırladık. Bütçemiz kenti daha da ileri götürecek projeleri karşılayan, vizyonu olan bütçedir. İmkanlarımız kısıtlı ancak biz hiç durmadan çalışıyor, Gaziemir için en iyisini yapıyoruz. Fiziki projelerin yanı sıra eğitim, sağlık, kültür, sanat ile sosyal projelere önem veriyor, örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz. Planlarımızın, projelerimizin hepsini tek tek hayata geçirecek, kentimizi daha da ileriye götüreceğiz. Siz de gezin, Gaziemir’i tanıyın, projeleri yerinde görün” diye konuştu.