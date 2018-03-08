Genç kızdan yürek hoplatan dans: Kizomba

Genç kızın dans solununda yaptığı kizombo dansı çok konuşulacak. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlece kez izlendi. İşte genç kızdan muhteşem kizomba dansı.