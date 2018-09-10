ABD Açık'ta şampiyon Novak Djokovic

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya klasmanında 6'ncı sırada bulunan Sırp Novak Djokovic, 3'üncü sıradaki Arjantinli Juan Martin del Potro ile karşı karşıya geldi.

ABD AÇIK'TA 3. KEZ ZAFERE ULAŞTI

Toplam 3 saat 16 dakika süren maçta 29 yaşındaki Del Potro'yu 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenen 31 yaşındaki Djokovic, üçüncü kez ABD Açık'ta zafere ulaştı.

Ayrıca, kariyerinin 14'üncü grand slam turnuvasını kazanan Djokovic, 1988-2003 yılları arasında mücadele eden Amerikalı tenisçi Pete Sampras'ı da bu alanda yakaladı.

Djokovic, zaferinin ardından yaptığı konuşmada, Sampras'ın idolü olduğunu belirterek, ailesi ve yakınlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.