Vida için çılgın teklif!

Premier Lig ekibi, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvat futbolcu için Beşiktaş'a 22 milyon euro teklif etti. Transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz kulübü, Domagoj Vida için daha önce siyah-beyazlılara yaptığı 18 milyon euroluk teklifi artırarak, Everton ve Liverpool’un önüne geçti. West Ham’ın 22 milyon euronun büyük bölümünü peşin ödemeye hazır olması nedeniyle Kartal’ın teklife çok sıcak baktığı belirlendi.

Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın forması altında sergilediği başarılı performansla Beşiktaş’ın gururu olan Domagoj Vida için İngiliz kulüpleri kesenin ağzını açtı. Everton ve Liverpool’un ardından 29 yaşındaki stopere talip olan West Ham United’ın, Beşiktaş’a geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Jack Wilshere ve Felipe Anderson başta olmak üzere transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz ekibi, Vida için daha önce Beşiktaş’a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Bu teklifiyle Everton ve Liverpool’u geride bırakan West Ham United, siyah-beyazlılardan kısa süre içinde karar vermesini istedi. Liverpool ile 21 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş’ın, West Ham United’ın paranın büyük bölümünü peşin ödeyecek olması nedeniyle bu kulübe daha sıcak baktığı belirlendi.

Gönderdiği oyunculardan gelecek parayla ilk etapta personel ve futbolcuların maaşlarını ödemenin yanı sıra transfer yapmayı da planlayan siyah-beyazlı kulüp, Vida’nın satışından elde edilecek gelirle Teknik Direktör Şenol Güneş’in tüm taleplerini karşılamaya çalışacak. Beşiktaş kısa süre içinde sağ bek, 10 numara ve golcü transferlerini bitirecek.