Ve CHP sahaya iniyor

CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri belediye başkan adaylarını belirlemek için 44 ilde sahaya iniyor.

Nergis Demirkaya/ Gazete Duvar- İl, ilçe başkanları, sivil toplum örgütleri, aday adayları ile görüşecek 3 kişilik heyetler ayrıca “tebdili kıyafet” çarşıda halkla buluşup bilgi toplayacak.

CHP, yerel seçim öncesi belediye başkan adaylarını belirlemek için sahaya çıkıyor. Parti Meclisi üyesi ve milletvekillerinden oluşan 200’e yakın CHP’li 44 ilde en doğru adayı bulmak için görüşmeler yapacak. 3 gün sürecek çalışma kapsamında heyetler çarşı pazarda “tebdili kıyafet” dolaşıp seçmenin de nabzını tutacak.

CHP Genel Merkez Yönetimi tüm Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerini belediye başkan adayı belirleme çalışmalarına katılmak üzere 44 ilde görevlendirdi. CHP’nin az oy aldığı iller için oluşturulan 3 kişilik heyetlerde 2 milletvekili, 1 de Parti Meclisi üyesi yer aldı.

Edinilen bilgiye göre 3 kişilik heyetler gittikleri illerde 18-21 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca sahada olacak. Çalışma programına göre heyetler ilk olarak il-ilçe başkanlarıyla toplantı yapacak.

Ayrıca sivil toplum örgütleri ile görüşmeler gerçekleştirilecek. Meslek odası temsilcileri, akademisyenler ve muhtarlarla da görüşmeler yapılacak. Görüşmelerde ilin temel sorunları, ihtiyaçları gibi bilgiler edinilecek. Aday önerileri alınacak.

Heyetler gittikleri illerde halkın da nabzını tutacak. Görevlendirme yazılarında bu konuda, “Tebdili kıyafet ile çarşıda halkla buluşup bilgi toplama” ifadesi yer aldı.

ADAYLARLA MÜLAKAT YAPILACAK

Heyetler çalışma içinde aday adayları ile de bilgi toplayacak. Ayrıca sonrasında aday adayları ile mülakat yapılacak. Bu mülakatlarda adaylarla ilgili puanlama da olacak. Aday adayı başvurusu yapılmayan il-ilçe ve beldelerde ise aday araştırması yapılacak.

RAPORLAR 21 EKİM’DE GENEL MERKEZ’E İLETİLECEK

44 şehirde sahaya inen heyetler yaptıkları çalışmayı bir rapor haline getirerek en geç 21 Ekim 2018 Çarşamba günü akşamına kadar CHP Genel Merkezi’ne iletecek.

24 EKİM’DE 200’E YAKIN ADAY AÇIKLANABİLİR

Belediye başkan adaylarını belirlemeyle ilgili Parti Meclisi de ilk toplantısını 24 Ekim’de yapacak. Genel Merkez’in PM’ye “üzerinde tam mutabakat sağlanan” 200’e yakın belediye başkan adayının ismini sunması bekleniyor. Bu isimler onaylandığında toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.