CHP Sözcüsü: Üstünü örtmek için dine sığınıyorlar!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin üç kamu bankasına işsizlik fonundan para aktarmasını sert sözlerle eleştirdi.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

Yanlış politikalarıyla bu ekonomiyi savunmasız bırakanlar, dışarıdan emir alır hale getirenler, şimdi gündemi başka yere doğru çarpıtmak istiyorlar.

Erdoğan: Siz ne anlarsınız ezandan Kur'an'dan?

Dün sayın Kalın açıklama yaptı. Dedi ki: "3 tane kamu bankasına işsizlikten para verildi." Çok açık söylüyorum, bu 3 kamu bankasına verilen para, işsizin parasıyla borcunu ödemeyen şirketi kurtarma operasyonudur. Özel sektörün borcu bugün artık devletin borcu olmaya doğru, milletin borcu olmaya doğru hızla gitmektedir.

İşsizlik Fonu’nun parası 'damattan' habersiz aktarılmış

11 milyar dolar 3 bankaya işsizlik fonundan ödenmiştir. Bu fon, işsizlere ödeme yapmak için kurulmuştu. Bunların hepsinin üstünü örtmek için, o eski söyleme, dinimize imanımıza sığınılan birtakım retoriklerle iş götürülmeye çalışılmaktadır.

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