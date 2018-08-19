CHP’li Salıcı’dan kritik yerel seçim uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere ilişkin çalışmalarının ilk aşamasını T24’ten Hülya Karabağlı’ya değerlendirdi.

Salıcı’nın açıklamaları şöyle:

“Bayram sonrası iki şey var; parti içindeki tartışma sürecinin nihayetlenmesi”

“Bayram sonrası iki şey var. Parti içinde bir tartışma süreci vardı, onun nihayetlenmesi. Bu tartışmaların ortadan kalkmasını sağlamak gerekiyor. Diğeri de, örgütün motivasyonunun yerel seçimlere hazırlanması. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bölge toplantıları başlatacağım uygun bir takvimde. Bölge toplantılarında çağırılan illerdeki yetkilileriyle görüşeceğim aynı zamanda partide de daha önce emek vermiş, görev yapmış arkadaşlarımızla da ayrıca görüşme olacak. Aynı gün iki toplantı olacak. Biz ilk toplantıda mevcut il ve ilçe başkanıyla, milletvekilleri ve belediye başkanımızla bir araya geleceğiz. İkinci toplantı da daha önce bu konumlarda bulunmuş arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Daha önceki milletvekillerimiz de davet edilecek.

Burada ki amaç şu; önümüzdeki süreçte önemli bir seçime gidiyoruz. Partinin burada nasıl bir rota izlemesi gerektiğiyle ilgili bundan sonraki süreçle ilgili arkadaşlarımızın görüşlerini dinleyeceğim. Bir yandan genel merkezde çalışmalar yürürken, seçim sonuçları üzerine, bundan sonraki sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği yönünde. Diğer yandan da Türkiye’nin farklı yerlerinde şu anda aktif görev almayan arkadaşlarımız ne düşünüyor, mevcut arkadaşlarımızın bu konuda yol haritasındaki görüşleri nelerdir bunları konuşacağız. Partide, eskiden olanlar, şu anda olanlar diye bir ayrım hiç olmayacak. Zaten yoktu ama bunu ete kemiğe büründürecek çalışmalar yapacağız.

“CHP örgütünü motive ederseniz, seçmeni de motive ederseniz”

CHP seçmeniyle örgütümüzün üyeleri iç içe insanlardır. Dolayısıyla yapılması gereken şey örgütten başlayarak gitmek. 24 Haziran sonrasında çok tartışmalı bir süreç yaşandı. Bu süreçte farklı düşünenler var, imza veren, vermeyen arkadaşlar var. CHP’de bir tartışma kültürü var, diğer siyasi partiler de bu yok, onun için bazı kesimler bunu garip karşılıyor.

“ CHP’deki tartışma kültürünün diğer partilerde neden olmadığının sorulması gerekir”

Aslında olması gereken CHP’deki tartışma kültürünün diğer partilerde neden olmadığının sorulmasıdır. Biz kendi içimizde bazı konuları konuşur ve tartışırız bundan da gocunmayız. Bu yeni bir şey değil. 1990’larda vardı, 1970’lerde vardı, öncesinde vardı.

CHP; genel başkanını, parti kurullarını, milletvekili gurubunu açık açık konuşabilen ve eleştirebilen bir siyasi partidir hakaret kaçmadan. Bu kültürü bir avantaj olarak değerlendirip partinin önümüzdeki sürecine herkesin motive olmasını sağlamamız lazım.”