İYİ Parti standına saldırı sonrası MHP'den skandal paylaşım

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Pazar akşamı İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da seçim çalışması yapan üyelerine bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 İYİ Parti üyesi yaralandı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İYİ Parti'ye yapılan bu saldırı büyük endişe yaratırken, Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Bilal Aydın, “Vur Bozkurt'um... Vur tilkiye... Vur kurtulsun Türkiye...” diye yazarak, Bahçeli'nin fotoğrafını paylaştı.

Vur Bozkurt’um.. Vur tilkiye!

Vur kurtulsun Türkiye!.. pic.twitter.com/anUpchtLDD — M.Bilal AYDIN (@M_BilalAydin) 6 Mayıs 2018

DİZİDEKİ ŞİİRİ YAZMIŞ

Sosyal medya kullanıcıları “Gençleri ateşe iterek, geleceğini karartarak ülküye ulaşacaksınız öyle mi?” diye sordu. Aydın bu yorumları yanıtsız bırakırken, Aydın'ın bu paylaşımıyla ilgili Ortadoğu Gazetesi köşe yazarı Yıldıray Çiçek, “Savaşçı isimli dizide Ülkücü şehit Süleyman Özmen'le ilgili şiir okunduğu için bu paylaşımı yapan Aydın'ı kendi senaryolarına alet eden Devrimcilerin, komünistlerin, CHP'nin İYİ sığıntıları ne bilsin o şiiri, ne bilsin Süleyman Özmen'i” diye savunma yaptı.

Özmen’in şiirinde ”Vur Bozkurt'um, Vur tilkiye… Vur kurtulsun Türkiye… Sizi büyük ülküye Götürecek iz, menem. … Ülkü uğrunda şehid Men Süleyman Özmenem!”