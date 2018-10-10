Gazi Hastanesi o genelgeyi doğruladı

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği, "hayati önem yoksa sağlık malzemesi almayın" genelgesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada hem haberler yalanlanırken hem de genelge doğrulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde Hastanemizde hayatî zorunluluk taşımayan ameliyatların yapılmayacağı/hatta durduğu ve ameliyat yapan doktorlara soruşturma açılacağı ile ilgili basında birtakım asılsız haberler yer almaktadır.

Krizde gelinen acı nokta

Söz konusu haberlere konu olan yazı, bölümleri bilgilendirme amaçlı olup; son günlerde ilaç, medikal malzeme ve tıbbi cihaz tedarik eden firmaların Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının çok üzerinde fiyatlar teklif etmeleri üzerine geçmiş ve rutin uygulamalarda olduğu gibi hayati önemi haiz ameliyatların yapılması ve bu çerçevede hayati önem taşıyan malzemelerin alımlarında bir kesinti yapılmaması, diğer işlemler için gerekli olan ihtiyaçların stoklarımızdan karşılanması hususundadır. Hastanemizde halen günde 150’ye yakın ameliyat yapılmaktadır. Haberlere konu edildiği gibi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyetleri çerçevesinde ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir.