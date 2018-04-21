21 Nisan 2018 10:20

Ünlü oyuncu sevgilisini aracından indirip kaçtı

Ünlü oyuncu sevgilisini aracından indirip kaçtı
İdris Nebi Taşkan, model sevgilisi Ecem Çırpan’ı, birlikte görüntülenmemek için aracından indirip kaçtı.
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ATM’den para çektiği sırada arkasını döndüğünde İdris Nebi Taşkan’ı göremeyince neye uğradığını şaşıran model, hemen telefona sarıldı. Sevgilisinin nerede olduğunu öğrenen Ecem Çırpan, taksiye binerek yanına gitti.

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