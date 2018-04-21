ATM’den para çektiği sırada arkasını döndüğünde İdris Nebi Taşkan’ı göremeyince neye uğradığını şaşıran model, hemen telefona sarıldı. Sevgilisinin nerede olduğunu öğrenen Ecem Çırpan, taksiye binerek yanına gitti.
21 Nisan 2018 10:20
Ünlü oyuncu sevgilisini aracından indirip kaçtı
İdris Nebi Taşkan, model sevgilisi Ecem Çırpan’ı, birlikte görüntülenmemek için aracından indirip kaçtı.
Çok Okunanlar
-
Ünlü oyuncu sevgilisini aracından indirip kaçtı
-
Metin Hara'dan Adriana Lima itirafı
-
Ünlü oyuncudan 4 yıl sonra gelen 'penis' itirafı
-
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi
-
Dünyaca ünlü şarkıcı Kayseri'ye geldi
-
Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
-
Börü ve Dağ filmlerinin yapımcısından yeni film
-
Ünlü oyuncu saçını bağışladı
-
Türk Sinemasının ‘Sultan’ı 5 gündür hastanede yatıyor!
-
İstanbullu Gelin’e 3 sürpriz veda!