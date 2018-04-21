Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi
Ahmet Mümtaz Taylan, önceki akşam sevgilisi Irmak Zileli ile Cihangir sokaklarında el ele görüntülendi.
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