Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi

Ahmet Mümtaz Taylan, önceki akşam sevgilisi Irmak Zileli ile Cihangir sokaklarında el ele görüntülendi.

Son derece keyifli görünen usta oyuncu, beraberlikleriyle ilgili soru üzerine gülümseyerek “Her şey yolunda. Mutlu olduğum belli değil mi” dedi.

