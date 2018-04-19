Beylikdüzü kalp sağlığı için pedal çevirdi

Bisikletliler “Yaşama Pedal Çeviriyoruz” sloganı ile Medicana International İstanbul Hastanesi’nden hareket ederek Yaşam Vadisi’ne kadar pedal çevirdi. Vadide zumba yapan ekibi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, kalp sağlığının nasıl korunacağı konusunda bilgilendirdi.



Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü dünyada her yıl 17.1 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kalp hastalıklarına karşı vatandaşı bilinçlendirmek adına Dünya Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Medicana İnternational İstanbul Hastanesi ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte bisikletliler, “Yaşama Pedal Çeviriyoruz” sloganı ile bir araya geldi. Medicana İnternational İstanbul Hastanesi’nden Yaşam Vadisi’ne kadar bisiklet süren katılımcılara Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.



Vadide yeşil elma ve su ikramı ile karşılanan katılımcılar bir süre dinlendikten sonra sahneye çıkıp zumba yaptılar. Enerji yüklü ekibi kalp sağlığı konusunda bilgilendiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, “Günde bir kamyon dolusu kan dolaştıran kalbimizi günde 10 bin adım yürüyerek koruyabiliriz. Böylece kan basıncımız düzenlenir, aşırı kilodan kurtuluruz ve kandaki kollestrol sağlıklı bir seviyeye gelir.” dedi. Özellikle bisiklete binmenin genel sağlık için çok önemli olduğunu belirten Ateşal, herkese bisiklete binmeyi önerdi ve “10-15 km bisiklete binmek 5 km yürümüş kadar enerji harcatır ve bu sağlıklı bir kalp ve sağlıklı bir vücut için yeterlidir.” diye ekledi. Bisikletliler Yaşam Vadisi’ni de turlayarak etkinliği sonlandırdı.