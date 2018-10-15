Polis o saldırganı Atatürk büstü önünde tek ayak bekletti

(KOCAELİ-DHA) Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu paylaşan bir kişi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, inceleme başlattı.

Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf Saba olduğu belirlendi. Kocaeli Dilovası’nda yaşadığı tespit edilen Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede gözaltına alındı. Polisler, Saba’yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Gül “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız, bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir” dedi.

Soylu ise “Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk’e hakaret edilen videoyu çeken kişi gözaltına alınmıştır” ifadesini kullandı.



