Olay, akşam saatlerinde Suriyelilerin barındığı Harran konteyner kent konaklama tesisi meydana geldi. İddiaya göre, Abdürrahim Mustafa ile Said H. (25) arasında güvercin alışverişi nedeniyle tartışma çıktı. Said H., elinde bulunan bıçakla Abdurrahim Mustafa’ya saldırdı. Kanlar içerisinde kalan Mustafa için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri yaralı Mustafa’yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acilde tedaviye alınan Mustafa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Said H. ise saklandığı barınma merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
11 Ekim 2018 22:30
Güvercin alışverişi kavgası: 1 ölü
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli 16 yaşındaki Abdurrahim Mustafa öldü.
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