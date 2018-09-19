11 köylünün öldürülmesi hakkında davada karar

1993’te 11 köylünün öldürülmesiyle ilgili dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk’ün yargılandığı davada karar açıklandı. Yavuz Ertürk beraat etti.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1993 yılında 11 sivilin zorla kaybedilmesi hakkında açılan davanın 18’inci duruşması Ankara 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dönemin Bolu Dağ Komando Tugayı Komutanı Yavuz Ertürk hakkında mahkeme kararını açıkladı. Kararda sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı belirtildi. Bu gerekçelerle Ertürk'ün beraatine karar verildiği açıklandı. Karar oy birilği ile alındı.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim-25 Ekim 1993 tarihleri arasında Diyarbakır’ın Kulp ilçesi ve Muş kırsalında düzenlenen askeri operasyon kapsamında 9 Ekim’de alıkonulan 11 kişiden bir daha haber alınamadı.

11 kişinin zorla kaybedilmesinden sorumlu olarak Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk “birden fazla kişiyi aynı sebeple öldürmek, halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik, cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturmak” suçlarından yargılanıyordu.

Kaybedilenlerin isimleri şöyle: Mehmet Salih Akdeniz, Celil Aydoğdu, Behçet Tutuş, Mehmet Şerif Avar, Hasan Avar, Bahri Şimşek, Mehmet Şah Atala, Turan Demir, Abdo Yamuk, Nusreddin Yerlikaya, Ümit Taş (16 yaşında).

5 Kasım 2004’te zorla kaybedilen 11 kişiye ait toplu mezar bulunmuştu.

KARAR METNİ: