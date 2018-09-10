TSK’dan yapılan açıklamada "İstanbul/Pendik’te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.
10 Eylül 2018 17:02
TSK’dan rehine krizi hakkında açıklama
İstanbul Pendik'te TSK personeli tarafından okul çalışanları rehin alınmıştı.
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