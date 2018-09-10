10 Eylül 2018 17:02

TSK’dan rehine krizi hakkında açıklama

TSK’dan rehine krizi hakkında açıklama
İstanbul Pendik'te TSK personeli tarafından okul çalışanları rehin alınmıştı.
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TSK’dan yapılan açıklamada "İstanbul/Pendik’te bulunan bir okulda bugün meydana gelen olayın zanlısı olarak tespit edilen şahsın, askerliğini yükümlü piyade er olarak yerine getiren bir personel olduğu ve olay sırasında izinli bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.



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