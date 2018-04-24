İstanbul'da kaza! Trafik kilitlendi

İstanbul güne kazalarla başladı. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle E-5'te trafik adeta kilitlendi.



Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.