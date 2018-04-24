İstanbul güne kazalarla başladı. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle E-5'te trafik adeta kilitlendi.
Kazaların olduğu bölgelere sağlık ve trafik ekipleri sevk edilirken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
24 Nisan 2018 09:02
İstanbul'da kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da farklı noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle E-5'te trafik kilitlendi.
İstanbul güne kazalarla başladı. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle E-5'te trafik adeta kilitlendi.
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